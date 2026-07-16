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16 июля 2026 в 14:16

«Радиостанция Судного дня» подала новый сигнал

Станция УВБ-76 подала сигнал со словом «фиатоплот»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В четверг в эфире радиостанции УВБ-76, неофициально именуемой «Радиостанцией Судного дня», прозвучало таинственное сообщение «фиатоплот», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Оно было зафиксировано в 12:24 по московскому времени.

Станция УВБ-76 представляет собой закрытый объект связи, созданный еще в 1970-х годах прошлого века. В обычное время она круглосуточно транслирует монотонный короткий жужжащий звук, из-за чего и получила прозвище «жужжалка». Голосовые сообщения выходят редко и привлекают повышенное внимание радиолюбителей.

Ранее, 9 июля, радиостанция передала в эфир загадочное сообщение со словами «неоноклюз» и «трон» и рядом цифр. Радиограмма прозвучала в 11:18 мск. До этого в эфире звучали слова: «глазище», «клыкотрюм», «станонант» и «обедобуян».

24 июня, «Жужжалка» трижды вышла в эфир с новыми таинственными словами. В тот раз прозвучали сигналы «амиловкус», «растирание» и «генолис».

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