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09 июля 2026 в 13:11

«Радио Судного дня» передало новое слово спустя неделю молчания

«Радио Судного дня» передало слово «неоноклюз» спустя неделю молчания

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», снова вышла в эфир спустя почти неделю после последнего сообщения, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз в эфире прозвучали слова «неоноклюз» и «трон». Трансляция прошла в четверг, 9 июля.

НЖТИ 35852 НЕОНОКЛЮЗ 1669 4735 ТРОН 6479 2375, — говорится в сообщении.

Выход радио в эфир пришлось на 11:18 по московскому времени. Любители расшифровали сообщение, соединив первые буквы имен, которые произнес неизвестный диктор. Вместе с ними он также передал ряд цифр.

Ранее на «Жужжалке» прозвучало сообщение со словом «крюк». Как и в нынешней трансляции, слово было зашифровано в сочетании имен.

Также до этого на радиостанции судного дня проговорили слова: «глазище», «клыкотрюм», «станонант» и «обедобуян». Сообщения передали на фоне ударов Вооруженных сил Украины по Воронежу.

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