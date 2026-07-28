Самолет ВВС США после аварийного сигнала снова заметили в небе Boeing E-3B Sentry ВВС США замечен над Персидским заливом

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry ВВС США вновь зафиксировали в районе Персидского залива, передает ТАСС. Этот же борт ранее во время полета подавал сигнал об аварийной ситуации, после чего несколько дней не появлялся в воздушном пространстве.

Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 км — это тот самый борт, который в минувший четверг, 23 июля, подал аварийный сигнал, находясь в полете, — сказано в сообщении.

По данным источника, после подачи сигнала самолет штатно приземлился на одной из военных баз региона, однако причины произошедшего не раскрывались. Собеседник агентства также отметил, что этот борт находится в эксплуатации с 1980 года, а над нейтральными водами Персидского залива также курсирует американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.

Самолет-заправщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing KC‑135R Stratotanker подал аварийный сигнал вблизи иранского порта Бандар‑е‑Афтаб. Инцидент произошел во вторник, 21 июля.