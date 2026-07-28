Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 01:17

Самолет ВВС США после аварийного сигнала снова заметили в небе

Boeing E-3B Sentry ВВС США замечен над Персидским заливом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry ВВС США вновь зафиксировали в районе Персидского залива, передает ТАСС. Этот же борт ранее во время полета подавал сигнал об аварийной ситуации, после чего несколько дней не появлялся в воздушном пространстве.

Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 км — это тот самый борт, который в минувший четверг, 23 июля, подал аварийный сигнал, находясь в полете, — сказано в сообщении.

По данным источника, после подачи сигнала самолет штатно приземлился на одной из военных баз региона, однако причины произошедшего не раскрывались. Собеседник агентства также отметил, что этот борт находится в эксплуатации с 1980 года, а над нейтральными водами Персидского залива также курсирует американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.

Самолет-заправщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing KC‑135R Stratotanker подал аварийный сигнал вблизи иранского порта Бандар‑е‑Афтаб. Инцидент произошел во вторник, 21 июля.

Мир
Персидский залив
самолеты
США
сигналы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мичигане мужчина застрелил жену и детей, а после покончил с собой
Во Франции злоумышленники за месяц обнесли три музея
Зоны оккупации — Буковина, Закарпатье: как Европа будет расчленять Украину
В Минобороны РФ раскрыли подвиг связиста российской армии на передовой
США обновили санкционные списки против России
Конец Зеленскому: как Иран поможет России добить Украину
Эти семь безобидных симптомов могут стоить жизни: мнение онколога
Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира
Синоптик оценил вероятность урагана в Москве
Прыжок с сапборда закончился трагедией для подростка в Петербурге
В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину
Самолет ВВС США после аварийного сигнала снова заметили в небе
«Дружественная обстановка»: Трамп оценил переговоры США и Ирана
«Срочно помогите!» Брат и сестра из РФ пропали в Паттайе: что известно
В Ираке задержали работавших в интересах Украины боевиков
ВСУ атаковали мирных жителей во время эвакуации из Константиновки
Кадыров высказался о запасах продовольствия в Чечне
Ozon изменил стоимость страховки товаров с учетом риска атак БПЛА
Посол Ирана сделал заявление о проходе российских судов через Ормуз
«Настало время»: Трамп поговорит с Зеленским о завершении конфлитка
Дальше
Самое популярное
Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.