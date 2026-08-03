Радио «Судного дня» вышло в эфир с двумя загадочными сообщениями Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слова «полоть» и «арококапо»

Радио УВБ-76, также известное как «радиостанция Судного дня», передало два послания за день, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз в эфире прозвучали сообщения «полоть» и «арококапо».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Радиолюбители называют ее «Жужжалка» из-за характерного жужжания и преобладания шумов в эфире. Периодически на ее волнах появляются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей нередко связывают с различными мировыми событиями.

Ряд специалистов допускает, что прекращение вещания станции может рассматриваться как сигнал для запуска системы «Мертвая рука» («Периметр»). Она способна нанести ответный ядерный удар по противникам РФ.

Ранее на Западе обратили внимание на сообщения, прозвучавшие в эфире российской радиостанции УВБ-76. Британские СМИ связали появление новых кодовых слов в эфире станции с возможными угрозами НАТО, однако точное значение переданных сообщений остается неизвестным.

До этого полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что сообщения, которые передала УВБ-76, являются проверкой. По его словам, сигналы связаны с элементом ядерного дежурства.