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03 августа 2026 в 18:40

Депутаты предложили студентам самим выбирать счет для стипендии

В ГД предложили закрепить право студентов на получение стипендии на любой счет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фракция «Новых людей» в Государственной думе во главе с вице-спикером парламента Владиславом Даванковым предложила закрепить право студентов на получение стипендии на любой банковский счет, пишет РИА Новости со ссылкой на обращение депутатов. Они подали его на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Предложение касается государственных академической, социальной и иных стипендий, которые выплачивают в учебных заведениях. Авторы обращения отметили, что во многих вузах учащимся приходится заводить отдельные счета для получения денежных выплат. Инициатива подразумевает, что студент может направить реквизиты счета, открытого в любом банке.

По задумке депутатов все данные можно будет отправить через личный кабинет, информационную систему вуза либо с помощью заявления в электронной или письменной форме. Они также предложили устраивать проверки счетов студентов.

Ранее депутат от ЛДПР Каплан Панеш высказал идею о начислении дополнительных пяти баллов ЕГЭ волонтерам, которые помогают фронту. По его мнению, эта мера поможет признать вклад молодежи в победу.

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