Россиянам рассказали, о чем молятся святой Марии Магдалине Зампред ВРНС Иванов: святой Марии Магдалине молятся об исцелении от недугов

Православные обращаются к святой Марии Магдалине с молитвами об исцелении от болезней, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, последовательницу Иисуса Христа также просят о даровании твердой веры.

4 августа Православная церковь совершает память святой равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых преданных учениц Христа, которая первой удостоилась видеть Воскресшего Спасителя. Ей молятся об исцелении от душевных и телесных недугов, о помощи в борьбе с греховными привычками, о даровании твердой веры и мужества в исповедании Христа. Ее просят о помощи в проповеди и свидетельстве о вере. В день памяти святой Марии Магдалины хорошо прийти в храм, поставить свечу перед ее иконой, прочитать тропарь и кондак, — поделился Иванов.

Ранее священник Русской православной церкви Михаил Самохин настоятельно порекомендовал воздержаться от использования оберегов, оккультных предметов и атрибутики, связанной с языческими верованиями. По его словам, подобные вещи противоречат православным убеждениям.