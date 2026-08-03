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03 августа 2026 в 19:00

Россиянам рассказали, о чем молятся святой Марии Магдалине

Зампред ВРНС Иванов: святой Марии Магдалине молятся об исцелении от недугов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Православные обращаются к святой Марии Магдалине с молитвами об исцелении от болезней, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, последовательницу Иисуса Христа также просят о даровании твердой веры.

4 августа Православная церковь совершает память святой равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых преданных учениц Христа, которая первой удостоилась видеть Воскресшего Спасителя. Ей молятся об исцелении от душевных и телесных недугов, о помощи в борьбе с греховными привычками, о даровании твердой веры и мужества в исповедании Христа. Ее просят о помощи в проповеди и свидетельстве о вере. В день памяти святой Марии Магдалины хорошо прийти в храм, поставить свечу перед ее иконой, прочитать тропарь и кондак, — поделился Иванов.

Ранее священник Русской православной церкви Михаил Самохин настоятельно порекомендовал воздержаться от использования оберегов, оккультных предметов и атрибутики, связанной с языческими верованиями. По его словам, подобные вещи противоречат православным убеждениям.

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