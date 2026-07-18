Православным россиянам рассказали, кому молиться при строительстве дома

Строящим дом стоит молиться Афанасию Афонскому, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, святой также исцеляет от болезней.

18 июля Православная Церковь совершает память преподобного Афанасия Афонского — одного из величайших подвижников, основателя Великой Лавры на Святой Горе Афон. Ему молятся об укреплении в вере и о помощи в иноческом делании, заступничестве перед Богом в трудных обстоятельствах, об исцелении от болезней и о помощи в любых начинаниях, особенно связанных с созиданием и строительством, ― заявил Иванов.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко заявила, что соискателям стоит включать в резюме лишь релевантный опыт работы, а не перечислять все места занятости за последние 10 лет. По ее словам, главная задача этого документа заключается в том, чтобы работодатель мог быстро понять ценность потенциального сотрудника для компании.