Аферисты придумали новую схему развода бизнесменов с проверками

Массовые электронные письма предпринимателям с извещениями о внеплановых ревизиях и требованием оплатить почтовые пересылки являются ложными и не имеют отношения к Роспотребнадзору, предупредили в пресс-службе ведомства. В надзорном органе подчеркнули, что подобные уведомления с QR-кодами и ссылками для оплаты являются обманом и не инициированы службой, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор информирует, что на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что злоумышленники собирают информацию из социальных сетей и мессенджеров для создания цифровых профилей на граждан и последующих адресных атак. По данным ведомства, преступники целенаправленно изучают личные данные из открытых источников, чтобы выстраивать индивидуальные мошеннические схемы.

Кроме того, в Верховном суде Бурятии сообщили, что мошенники звонят гражданам, представляясь работниками судебной системы. В ходе беседы они озвучивают полные личные данные собеседника, сообщают о несуществующих заседаниях, предъявляемых требованиях и номерах дел, после чего требуют перехода по ссылке или ввода кода подтверждения.