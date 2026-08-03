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03 августа 2026 в 18:54

Украинским мужчинам начали отказывать в консульских услугах за рубежом

На Украине ввели новый порядок взаимодействия с военнообязанными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские мужчины, находящиеся за пределами страны, не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов, сообщила «Судебно-юридическая газета». Отмечается, что кабмин ввел новый порядок взаимодействия государства с военнообязанными.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при обращении за консульскими услугами обязаны предоставить электронный вариант военно-учетного документа. Консул проверяет его через систему «е-Консул», которая взаимодействует с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

До этого сообщалось, что число заявлений от абитуриентов на поступление в университеты Украины стало рекордным за последние пять лет на фоне мобилизации. Замминистра образования страны Николай Трофименко заявил, что всего зарегистрировано 1 189 960 заявлений от 242 666 поступающих, что на 28% (260 288) больше, чем в 2025 году.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что украинские граждане готовы голыми руками растерзать «людоловов» из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В качестве примера дипломат привела одну из стычек между населением и военкомами. По ее словам, сотни горожан окружили военкомов, разгромили их машину, а с одного из сотрудников сорвали одежду.

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