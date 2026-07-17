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17 июля 2026 в 12:02

Украинца могут выпереть из Польши из-за угроз участникам марша

В Польше задержали 23-летнего украинца за призывы к насилию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Польше задержали 23-летнего гражданина Украины за угрозы участникам Марша памяти жертв Волынской резни, сообщили в пресс-службе МВД республики. Отмечается, что мужчина разместил в социальных сетях видео с оскорблениями и призывами к насилию в адрес участников шествия.

После задержания в Быдгоще украинца передали пограничной службе с ходатайством о депортации. В полиции заявили, что намерены пресекать преступления на почве ненависти независимо от гражданства нарушителей.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все украинцы призывного возраста, находящиеся в стране, должны вернуться на родину и вступить в армию. По его словам, власти также должны рассмотреть вопрос о депортации украинских граждан, которые нарушают законы или, как он выразился, «разъезжают на роскошных автомобилях».

Между тем лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек заявил, что партия направила в Сейм резолюцию с требованием заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Такое решение связано с ситуацией вокруг героизации на Украине лиц, причастных к Волынской резне.

Европа
Польша
украинцы
Волынская резня
депортации
беженцы
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