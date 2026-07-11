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11 июля 2026 в 12:45

В Польше потребовали блокировать вхождение Украины в ЕС

Польская партия ПиС призвала власти заблокировать вступление Украины в Евросоюз

Пшемыслав Чарнек Пшемыслав Чарнек Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Оппозиционная партия «Право и справедливость» направила в сейм (нижнюю палату парламента) резолюцию с призывом к властям Польши заблокировать вступление Киева в Евросоюз, сообщил лидер партии Пшемыслав Чарнек. Такое решение связано с прославлением на Украине виновников Волынской резни. Выступление Чарнека в Люблине транслировали в соцсети X.

Мы призываем правительство противодействовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС, — заявил политик.

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов приезжал в Варшаву для урегулирования конфликта, возникшего после присвоения одному из подразделений ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Чиновник встретился с министром-координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого орла у главы Украины Владимира Зеленского в ответ на переименование одного из подразделений ВСУ в честь украинских националистов, виновных в Волынской резне. Политик объяснил, что «болевой порог» его страны был превышен.

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что действия Зеленского по отношению к Варшаве являются прямым следствием бездарной политики действующего премьер-министра Дональда Туска. Он уточнил, что политик позволяет Киеву переходить красные линии.

Европа
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Волынская резня
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