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05 июня 2026 в 21:17

Раскрыта причина визита Буданова в Польшу

Wirtualna Polska: Буданов будет в Польше оправдываться за чествование УПА

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов приехал в Варшаву для урегулирования конфликта, связанного с присвоением подразделению ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает портал Wirtualna Polska. Он уже провел встречу с министром-координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.

Приезд представителя Украины подтвердило Министерство иностранных дел Польши, которое также сообщило, что консультации состоялись с замглавы ведомства Марчином Босацким по просьбе украинской стороны. По информации портала, в субботу глава офиса Зеленского встретится с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем и начальником бюро по международной политике при администрации президента Марчином Пшидачем. Варшава, как ожидается, ждет от Киева конкретные предложения по разрешению данной ситуации.

Ранее польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи.

Европа
Польша
Украина
Кирилл Буданов
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