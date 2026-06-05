Раскрыта причина визита Буданова в Польшу Wirtualna Polska: Буданов будет в Польше оправдываться за чествование УПА

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов приехал в Варшаву для урегулирования конфликта, связанного с присвоением подразделению ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает портал Wirtualna Polska. Он уже провел встречу с министром-координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.

Приезд представителя Украины подтвердило Министерство иностранных дел Польши, которое также сообщило, что консультации состоялись с замглавы ведомства Марчином Босацким по просьбе украинской стороны. По информации портала, в субботу глава офиса Зеленского встретится с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем и начальником бюро по международной политике при администрации президента Марчином Пшидачем. Варшава, как ожидается, ждет от Киева конкретные предложения по разрешению данной ситуации.

Ранее польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи.