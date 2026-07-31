Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Беру яйца, муку и сахар — и за 20 минут пеку основу для рулета «Аргентина», которая превращается в праздничную закуску с южным характером. Бисквитный корж получается тонким, нежным и эластичным — он идеально сворачивается, не ломаясь. Начинка из паштета из оливок и миндаля, вяленых помидоров, маринованных грибов, сыра и коппы создает взрыв вкусов: соленое, пряное, сливочное и копченое — каждый кусочек дарит новую гамму. Рулет выглядит эффектно на столе, его можно нарезать аккуратными ломтиками, и он исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится для теста: 3 яйца (белки отдельно от желтков), 3 ст. ложки муки, 3 ст. ложки сахара, щепотка соли. Взбейте белки в пышную пену, желтки — с сахаром до светлой массы, добавьте соль и муку, затем аккуратно вмешайте белки. Вылейте на противень с бумагой, смазанной маслом, разровняйте, выпекайте при 150°C ровно 10 минут. Сразу переложите корж вместе с бумагой на влажное полотенце, остудите несколько минут, затем отделите от бумаги. Смажьте паштетом из оливок и миндаля (4–5 ст. ложек), посыпьте натертым сыром эмменталь (100 г), выложите ломтики сырокопченой коппы (125 г), мелко нарезанный салат, консервированные грибы и вяленые помидоры (по 5 ст. ложек, обсушив от масла). Сверните рулет, помогая бумагой, заверните плотно в нее как конфету и уберите в холодильник на несколько часов. Перед подачей нарежьте кусочками. Эта закуска выручит на любой вечеринке, ведь готовится легко, а выглядит торжественно.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот рулет для новогоднего стола. Даже те, кто предпочитает мясные нарезки, оценили сочность и необычный вкус. Кстати, вместо коппы можно взять прошутто или балык — аромат станет нежнее. Находка, а не рецепт!