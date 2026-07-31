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31 июля 2026 в 11:00

Творог, манка и щепотка ванили — леплю «Невесомки» с начинкой из яблок: пышные, воздушные, как пух

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, манку и щепотку ванили — и леплю булочки-«Невесомки» с начинкой из яблок. Никаких дрожжей, долгой расстойки и сложных замесов, а получается нежнейшая выпечка, которая буквально тает во рту. Булочки пышные, воздушные, как пух, с сочной яблочной начинкой и золотистой румяной корочкой — идеальный завтрак или перекус к чаю. Они не черствеют даже на следующий день, а аромат ванили и корицы заполняет всю кухню.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (не сухого), 100 г манки, 2 яйца, 4 ст. л. сахара, щепотка ванили, 2–3 средних яблока, корица по желанию, масло для смазывания. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар и ваниль, хорошо перемешайте. Всыпьте манку, оставьте на 20 минут, чтобы она набухла. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками, присыпьте корицей. Влажными руками сформируйте из творожной массы лепешки, в центр каждой положите яблочную начинку, скатайте шарики. Выложите на смазанный маслом противень, выпекайте при 180°C около 25–30 минут до румяности. Дайте немного остыть — и можно подавать. Это блюдо готовится не дольше получаса, а продукты найдутся в любом холодильнике. Отличный способ утилизировать творог!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти булочки для своей семьи. Даже те, кто не любит творог, уплетали их за обе щеки и просили добавки. Кстати, вместо яблок можно взять груши или ягоды — получится новый вкус каждый раз. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
рецепты
завтраки
булочки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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