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31 июля 2026 в 10:35

Не сало и не масло: на чем жарят яичницу в ресторанах — и вкуснее, и полезнее

Фото: D-NEWS.ru
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Беру пару яиц и крепкий мясной бульон — и жарю яичницу без грамма масла, как это делают в хороших ресторанах. Никакого сала, никакого подгоревшего масла — только насыщенный вкус бульона, который делает белок нежным и шелковистым, а желток остаётся мягким и текучим. Такой способ неожиданно прост и полезен: яйца получаются яркими, ароматными, а на дне остаётся несколько ложек ароматного сока, который идеально макать хлебом. Завтрак становится более лёгким, но при этом очень сытным и изысканным.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 яйца, 4–5 ст. ложек горячего наваристого мясного или куриного бульона, соль и перец по вкусу, по желанию — капля сливочного масла для шелковистости. Возьмите небольшую сковороду (15–18 см в диаметре), чтобы яйца не растекались слишком тонко. Налейте бульон и разогрейте на среднем огне до лёгкого кипения. Аккуратно разбейте яйца в бульон, стараясь не повредить желтки. Готовьте на умеренном огне, пока белок начнёт схватываться. Лопаткой слегка подвиньте края белка к центру, чтобы он не растекался, но желток не трогайте — он должен остаться жидким. Когда белок полностью побелеет и станет упругим (около 3–4 минут), яичница готова. Посолите и поперчите. Подавайте с хлебом, чтобы собрать оставшийся сок. Этот способ не только полезнее, но и вкуснее — попробуйте, и вы забудете про масло!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже опробовала этот метод на завтрак. Даже муж, любитель сала, признал, что яичница на бульоне сочнее и ароматнее.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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