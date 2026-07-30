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30 июля 2026 в 09:30

Просто лью кефир в муку: пышки-улитки с сыром и зеленью — мягкие, ароматные, без дрожжей

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то необычного к чаю, но в то же время неохота долго возиться с выпечкой, в ход идут пышки-улитки с сыром и зеленью. Они чем-то напоминают оладьи, но с более воздушной текстурой и ароматной начинкой.

Для теста смешайте 2 стакана муки, 1 стакан теплого кефира, 2 ст. л. растопленного сливочного масла, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соды и 1 ст. л. сметаны. Замесите эластичное тесто, дайте ему отдохнуть 10 минут, раскатайте в прямоугольник. Посыпьте тесто 150 г тертого сыра и рубленой зеленью, сверните рулет, нарежьте на кусочки по 2 см. Каждый кусочек слегка примните рукой в лепешку, обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла под крышкой с двух сторон до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить пышки-улитки и дала совет: перед жаркой дайте нарезанным улиткам постоять 5 минут — они станут пышнее. Подавайте теплыми со сметаной или просто с чаем.

Ранее стало известно, как приготовить булочки на завтрак из пачки творога и яблок.

Проверено редакцией
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