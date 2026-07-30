Пицца с соусом как в пиццерии: готовится дома легко и просто — сырная и гавайская с копченой курочкой

Пицца с соусом как в пиццерии: готовится дома легко и просто — сырная и гавайская с копченой курочкой

Главный секрет вкусной домашней пиццы — правильный сливочный соус. Он получается нежным, ароматным и отлично сочетается с расплавленной моцареллой. Одну пиццу можно оставить полностью сырной, а вторую сделать с копченой куриной грудкой и ананасами.

Благодаря копченому мясу вкус становится более насыщенным, а сама начинка напоминает пиццу из хорошей пиццерии.

Для приготовления понадобится: для теста — мука 300 г, теплая вода 200 мл, сухие дрожжи 8 г, сахар 1 ст. л., соль 1 ч. л., растительное масло 2 ст. л. Для соуса — молоко 180 мл, сливочное масло 50 г, пармезан 50 г, чеснок 1 зубчик, молотый перец по вкусу. Для начинки — моцарелла 200 г, сливочный сыр 50 г, консервированные ананасы по вкусу и копченая куриная грудка 250–300 г.

Дрожжи с сахаром разведите в теплой воде, добавьте ложку муки и оставьте на 10–15 минут. Затем соедините опару с оставшейся мукой, солью и маслом, замесите мягкое эластичное тесто и оставьте его подходить около часа.

Для соуса растопите сливочное масло, слегка прогрейте в нем измельченный чеснок, влейте молоко, доведите до кипения, добавьте мелко натертый пармезан и размешайте до однородности, затем полностью остудите.

Тесто разделите на две части и растяните каждую в круг диаметром около 30 см. Одну основу смажьте соусом и щедро посыпьте смесью моцареллы и сливочного сыра. На вторую также нанесите соус, распределите сыр, кусочки копченой куриной грудки и ананасы. Выпекайте пиццу в разогретой до 250 °C духовке 8–10 минут до румяных бортиков и полностью расплавленного сыра.