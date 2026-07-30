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30 июля 2026 в 09:46

ВС РФ поразили завод во Львове, производящий двигатели для ракет «Фламинго»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Военнослужащие ВС России нанесли удар по авиационному заводу ЛДАРЗ в украинском Львове, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По информации ведомства, предприятие производит двигатели для крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

[Поражено] ремонтное предприятие, занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности, — отметили в министерстве.

Кроме того, ВС РФ поразили львовский завод «Лорта». Он производит бортовую электронику, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога зенитно-ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»), уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками, склад с боеприпасами и два внедорожника противника в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, ликвидированы более 70 украинских солдат. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Львове и ряде других городов Украины. По словам очевидцев, после этого в нескольких районах были зафиксированы крупные пожары. Некоторые жители заявили о перебоях с электроснабжением.

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