ВС РФ поразили завод во Львове, производящий двигатели для ракет «Фламинго»

Военнослужащие ВС России нанесли удар по авиационному заводу ЛДАРЗ в украинском Львове, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По информации ведомства, предприятие производит двигатели для крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

[Поражено] ремонтное предприятие, занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также БПЛА большой и средней дальности, — отметили в министерстве.

Кроме того, ВС РФ поразили львовский завод «Лорта». Он производит бортовую электронику, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога зенитно-ракетного комплекса С-300 (проект «Клон»), уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками, склад с боеприпасами и два внедорожника противника в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, ликвидированы более 70 украинских солдат. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Львове и ряде других городов Украины. По словам очевидцев, после этого в нескольких районах были зафиксированы крупные пожары. Некоторые жители заявили о перебоях с электроснабжением.