В ряде регионов России ввели режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности объявили на территории Курганской области, сообщили в правительстве региона в мессенджере МАКС. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

В Курганской области объявлен режим «Ракетная опасность», работают дежурные службы и силовые ведомства, — отмечается в сообщении.

Кроме того, режим беспилотной опасности ввели на территории Тюменской области. В региональном управлении МЧС уточнили, что соответствующий режим объявлен в четверг, 30 июля.

Ранее в Челябинской области был введен режим «Ракетная опасность». Власти пояснили, что сигнал гражданской обороны означает угрозу воздушного нападения. Жителям Южного Урала рекомендовали укрыться в подвалах или помещениях без окон, а также не приближаться к остеклению. Кроме того, в регионе напомнили о запрете на съемку работы систем противовоздушной обороны.

Между тем сообщалось, что воспитатели детских садов Самары отвели детей в укрытия после объявления угрозы ракетной атаки. Сигнал опасности поступил около 06:05 мск. К этому моменту некоторые родители уже успели привести детей в дошкольные учреждения.