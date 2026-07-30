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30 июля 2026 в 12:02

Полиция Таиланда задержала соучастников похищения брата и сестры из Тюмени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Таиланде задержаны двое местных жителей Панг и Сыа Хой по подозрению в пособничестве при исчезновении брата и сестры из Тюмени, сообщает Telegram-канал SHOT. Они помогли основным фигурантам скрыться и избавиться от улик, сейчас их допрашивает туристическая полиция.

По версии следствия, задержанные закопали мопед, на котором, предположительно, передвигались пропавшие 17-летний Роман и 22-летняя Диана, а также помогли скрыться двум главным фигурантам — Понгу и Тхонгу. Задержанные отвергают предъявленные обвинения. Мопед был обнаружен в сильно поврежденном и разобранном состоянии, частично зарытым в землю. Его номер (6379) совпадает с тем, что фигурировал в розыске.

Ранее лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева сообщила, что полиция Паттайи приступила к розыску двух тайцев — Понга и Тхонга, — подозреваемых в причастности к пропаже брата и сестры, Романа и Дианы Назимовых. Их видели рядом с местом, где нашли закопанный мопед исчезнувших россиян. По ее словам, правоохранители пока не нашли никого из подозреваемых.

Ранее стало известно, что мопед Назимовых обнаружили в Таиланде. На нем пропавшие россияне передвигались перед исчезновением. Транспортное средство оказалось сильно поврежденным.

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