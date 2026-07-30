Женщина похитила пятилетнего мальчика и скинула его в реку IOL: в ЮАР женщина похитила сына подруги и сбросила мальчика в реку

В ЮАР 40-летней женщине предъявили обвинение в похищении и расправе над пятилетним сыном своей подруги, сообщает IOL. Инцидент произошел в августе 2025 года.

Обвиняемая Сибонгиле Нгвадла была убеждена, что подруга втянула ее в азартные игры, а когда та оказалась в долгах, бросила ее на произвол судьбы. После похищения мальчика она потребовала у матери крупный выкуп через электронный кошелек. Когда полицейские начали поиски ребенка, Нгвадла испугалась и решила избавиться от мальчика: она отвезла его в другой район и сбросила в реку.

Спасателям не удалось спасти ребенка. В суде обвиняемая принесла извинения и глубоко раскаялась в содеянном. Мать погибшего сына заявила, что соседка сама регулярно просила у нее телефон, чтобы сделать ставки.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к пожизненному заключению организатора преступной группировки Демьяна Кеворкьяна, причастной к убийству аниматоров. Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.