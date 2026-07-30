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30 июля 2026 в 10:53

Фотограф NEWS.ru взял «бронзу» на конкурсе имени Александра Ефремова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Фотокорреспондент NEWS.ru Алексей Белкин занял третье место на XXV всероссийском конкурсе репортажной фотографии имени Александра Ефремова. Журналиста отметили в новой номинации «Война в объективе» за серию снимков «Парни из стали», посвященную реабилитации раненых участников СВО. Конкурс торжественно завершился 20 июля в Тобольске — его назвали в честь уроженца этого города и военкора, погибшего в Грозном 12 мая 2000 года в ходе командировки.

Победителем в указанной номинации стал фотожурналист МИЦ «Известия» Павел Волков с серией «Курск. Вторжение». Второе место присудили фотографу Алисе Северной за серию «Здесь есть люди», снятую в ДНР во время работы Патриаршей Гуманитарной Миссии. Помимо этого, в рамках конкурса представили специальные категории «Человек труда», «Большая Сибирская семья» и «Семьи Героев СВО».

Главной номинацией стал «Федеральный репортаж», учрежденной Союзом журналистов России. Фотографы также могли поучаствовать в категории «ЭКО-мир: человек, гармония, природа». Члены жюри фотоконкурса также приняли участие в форуме репортажной фотографии имени Александра Ефремова «Жизнь за правду», который прошел с 26 по 30 июля. Они выступили ведущими семинаров на тему «Фотопроект: основные этапы создания и воплощения, авторское видение, реализация, продвижение, взаимодействие с институциями, формы репрезентации и общественная значимость».

Итоговую выставку работ финалистов фотоконкурса можно будет увидеть как офлайн, так и в онлайн-формате. С 29 июля экспозиция доступна на сайте проекта. В августе выставка откроется в тобольском музейном комплексе «Дворец Наместника», в сентябре — в тюменском историческом парке «Россия — моя история», в октябре — в Ялуторовском музее «Торговые ряды», а в ноябре — в Ишимском Дворце культуры.

Ранее фотограф Наталья Шатохина удостоилась почетного упоминания жюри XXIV конкурса имени Александра Ефремова в рамках форума «Сибирьфотофест — Тобол 2025». На конкурс поступило рекордное число заявок — 428 — от авторов со всей страны.

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