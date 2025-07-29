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29 июля 2025 в 13:52

Проект фотографа NEWS.ru о космосе покорил жюри престижного конкурса

Фотограф NEWS.ru Шатохина представила проект о космосе на конкурсе в Тобольске

Фото: NEWS.ru

Фотограф NEWS.ru Наталья Шатохина удостоилась почетного упоминания жюри XXIV конкурса репортажной фотографии «Имени Александра Ефремова» в рамках проведения форума «Сибирьфотофест – Тобол 2025». На конкурс поступило рекордное число заявок — 428 — от авторов со всей России в семи творческих номинациях.

Жюри особенно выделило работы Шатохиной в номинации «ЭКО-мир: человек, гармония, природа», учредителем которой является ООО «ЗапСибНефтехим». Фотограф представила серию «Хранители космоса». Проект посвящен не только истории освоения Вселенной, но и глубокой связи человека с природой, а также вечному стремлению к гармонии между человеком, природой и космосом. На снимках Шатохиной представлены основатели музеев космонавтики и их экспонаты из различных уголков России.

Дементьева Антонина Евгеньевна, экскурсовод Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России, город Москва
Дементьева Антонина Евгеньевна, экскурсовод Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России, город Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мозаичное панно на стене подземного перехода с изображением ракеты и первого космонавта Юрия Гагарина. Омск, Россия
Мозаичное панно на стене подземного перехода с изображением ракеты и первого космонавта Юрия Гагарина. Омск, Россия
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кичигина Лидия Ивановна, основатель Образцового музея космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск
Кичигина Лидия Ивановна, основатель Образцового музея космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонат музея «Дедушкин чердак» в Измайлово, город Москва. Музей включает в себя космический зал.
Экспонат музея «Дедушкин чердак» в Измайлово, город Москва. Музей включает в себя космический зал.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бритов Павел, основатель музея «Дедушкин чердак» в Измайлово, город Москва. Музей включает в себя космический зал
Бритов Павел, основатель музея «Дедушкин чердак» в Измайлово, город Москва. Музей включает в себя космический зал
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты Образцового музея космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск.
Экспонаты Образцового музея космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Комар Геннадий Анатольевич, основатель Народного Музея космонавтики, город Пыталово, Псковская область
Комар Геннадий Анатольевич, основатель Народного Музея космонавтики, город Пыталово, Псковская область
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России, город Москва
Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России, город Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Антонов Юрий Валентинович, основатель Музея русского космизма, город Москва, подвал школы 1501
Антонов Юрий Валентинович, основатель Музея русского космизма, город Москва, подвал школы 1501
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты Музея русского космизма, город Москва, подвал школы 1501
Экспонаты Музея русского космизма, город Москва, подвал школы 1501
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты Образцового музея космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск
Экспонаты Образцового музея космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты Музея авиации и космонавтики при Библиотеке 147 в Орехово. Город Москва
Экспонаты Музея авиации и космонавтики при Библиотеке 147 в Орехово. Город Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России, город Москва.
Экспонаты Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России, город Москва.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты Образцового музея космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск.
Экспонаты Образцового музея космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты Музея космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко. Город Санкт- Петербург.
Экспонаты Музея космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко. Город Санкт- Петербург.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кузьмин Георгий Кузьмич, основатель Музея авиации и космонавтики при Библиотеке 147 в Орехово. Город Москва
Кузьмин Георгий Кузьмич, основатель Музея авиации и космонавтики при Библиотеке 147 в Орехово. Город Москва
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Девочка во время экскурсии в Образцовом музее космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск
Девочка во время экскурсии в Образцовом музее космической славы имени К.Э. Циолковского. Город Омск
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко. Город Санкт-Петербург.
Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко. Город Санкт-Петербург.
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ранее Шатохина стала призером международного конкурса CPOY College Photographer of the Year («Студенческий фотограф года»). Ее удостоили награды за портрет, раскрывающий суть персонажа объекта. На фотографии изображены создатель приюта «Братство лосей» по имени Артур и двое сохатых.

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