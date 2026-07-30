Доброполье, Харьков, Юрченково: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 30 июля? Что происходит у Алексеево-Дружковки, Анищино, Белицкого, Белого Колодезя, Волчанска, Веровки, Васютинского, Воздвижевки, Доброполья, Ивановки, Ижевки, Колодезного, Константиновки, Красного Лимана, Малиновки, Николайполя, Петро-Ивановки, Светлого, Северска, Терноватого, Устиновки, Харькова, Устиновки, Шевченково и Юрченково?

WarGonzo

На Добропольском направлении продолжается зачистка Белицкого, МО РФ заявило об установлении контроля в Светлом и Водянском, идут бои, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ ведут бои в районе Долинки, производят зачистку Терноватого. На Константиновском направлении войска РФ выравнивают фронт по линии прудов на участке Долгая Балка — Осыково. ВС РФ вышли на окраину Алексеево-Дружковки. На восточном фланге идут бои в районе населенных пунктов Стенки и Ижевка. В Красном Лимане продолжается зачистка. На Северском участке идут бои в Васютинском. ВС РФ продвигаются от Малиновки вдоль реки Беленькой», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Лютовки, Карасевки, Цуповки, Рубежного, Петропавловки, Бугаевки, Слизнево, Приколотного, Ивашкино, Колодезного, Мерефы и Дергачей.

«На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на четырнадцати участках до 500 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района», — указали военкоры.

«Северный ветер» также сообщил об освобождении села Юрченково в Харьковской области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Великобурлукском направлении ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селах Устиновка и Анищино (Анискино), сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Западнее Константиновки идут бои за Николайполе. На Добропольском направлении заявлено об освобождении населенного пункта Светлое (5 км южнее Доброполья)», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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