Первая партия СПГ за три недели отправилась через Ормузский пролив

Первая партия сниженного природного газа за три недели отправилась из Катара через Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg. При этом производитель СПГ в Катаре Qatar Energy и компания Seapeak не ответили на запрос агентства о комментарии
Катар отправил первую партию сжиженного природного газа через Ормузский пролив с тех пор, как один из его танкеров подвергся нападению на этом водном пути более трех недель назад, — говорится в статье.
По данным издания, судно Al Areesh прошло через Ормузский пролив с включенным транспондером и входило в Оманский залив утром в четверг, 30 июля. В статье сказано, что владельцем судна указана компания Seapeak LLC, а в качестве следующего пункта назначения у танкера значится Пакистан.
Ранее Иран отклонил предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом на основе добровольных взносов.Сообщается. что Тегеран счел эту идею бесперспективной и отказался от нее.
До этого посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что Иран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив. Других подробностей он не привел.