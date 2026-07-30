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30 июля 2026 в 12:45

Первая партия СПГ за три недели отправилась через Ормузский пролив

Bloomberg: Катар отправил первую партию СПГ за три недели через Ормузский пролив

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Первая партия сниженного природного газа за три недели отправилась из Катара через Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg. При этом производитель СПГ в Катаре Qatar Energy и компания Seapeak не ответили на запрос агентства о комментарии

Катар отправил первую партию сжиженного природного газа через Ормузский пролив с тех пор, как один из его танкеров подвергся нападению на этом водном пути более трех недель назад, — говорится в статье.

По данным издания, судно Al Areesh прошло через Ормузский пролив с включенным транспондером и входило в Оманский залив утром в четверг, 30 июля. В статье сказано, что владельцем судна указана компания Seapeak LLC, а в качестве следующего пункта назначения у танкера значится Пакистан.

Ранее Иран отклонил предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом на основе добровольных взносов.Сообщается. что Тегеран счел эту идею бесперспективной и отказался от нее.

До этого посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что Иран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив. Других подробностей он не привел.

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