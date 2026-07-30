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30 июля 2026 в 13:36

Нацист-литовец сорвал мировой рекорд чернокожей спортсменки

Ассистент-расист Кусинас намеренно сорвал рекорд чернокожей спортсменки

Сонита Мулу Сонита Мулу Фото: Virginie Lefour/Global Look Press
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Асистент литовец Эрнестас Кусинас сорвал мировой рекорд по пауэрлифтингу чернокожей спортсменки из Бельгии Соните Мулу из-за своих расистских взглядов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Он признался в этом в комментариях на видео с инцидентом.

Спортсменка во время чемпионата мира попыталась присесть с весом 334,5 кг. Однако штанга в один момент уперлась в ногу Кусинаса, который, как отмечает издание, также поддерживает Украину. По итогу судьи соревнования отменили попытку Мулу.

Американский пауэрлифтер Джо Салливан обратил внимание на поведение ассистента в своих соцсетях. В ответ тот зашел в комментарии Салливана и прямо заявил о своих расистских взглядах.

В соцсетях самого Кусинаса обнаружили фото с нашивкой нацистского орла и посты в поддержку литовских наемников ВСУ. Федерация пауэрлифтинга пожизненно отстранила ассистента.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов объяснил стремление литовцев участвовать в боевых действиях продолжительной пропагандой нацистских идей. Он отметил, что жители страны не знают настоящей войны.

Спорт
расизм
нацизм
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