Асистент литовец Эрнестас Кусинас сорвал мировой рекорд по пауэрлифтингу чернокожей спортсменки из Бельгии Соните Мулу из-за своих расистских взглядов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Он признался в этом в комментариях на видео с инцидентом.

Спортсменка во время чемпионата мира попыталась присесть с весом 334,5 кг. Однако штанга в один момент уперлась в ногу Кусинаса, который, как отмечает издание, также поддерживает Украину. По итогу судьи соревнования отменили попытку Мулу.

Американский пауэрлифтер Джо Салливан обратил внимание на поведение ассистента в своих соцсетях. В ответ тот зашел в комментарии Салливана и прямо заявил о своих расистских взглядах.

В соцсетях самого Кусинаса обнаружили фото с нашивкой нацистского орла и посты в поддержку литовских наемников ВСУ. Федерация пауэрлифтинга пожизненно отстранила ассистента.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов объяснил стремление литовцев участвовать в боевых действиях продолжительной пропагандой нацистских идей. Он отметил, что жители страны не знают настоящей войны.