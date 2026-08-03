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03 августа 2026 в 10:28

Экс-посол Британии рассказал о тревожной ситуации в Европе

Экс-посол Британии Мюррей: в Европе усиливаются расизм и ксенофобия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Усиление расизма и ксенофобии наблюдается в странах Европы на фоне роста социального неравенства, заявил РИА Новости шотландский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей. Он отметил, что после Второй мировой войны западные страны двигались к социально ориентированной модели, однако сегодня ожидание повышения уровня жизни исчезло, уступив место архаизму и ненависти к чужакам.

Я думаю, что по всей Европе мы наблюдаем общественную тенденцию к росту расизма и ксенофобии. Мы также видим развитие позднего капитализма, при котором государство действует таким образом, чтобы концентрировать богатство в руках очень узкого круга людей. Общественный прогресс остановился, — считает Мюррей.

Он также выразил мнение, что рост ксенофобских настроений в Европе стал одной из причин напряженности вокруг Украины. По его словам, именно эта атмосфера, особенно сильная в Восточной Европе, породила антироссийские меры в отношении русской культуры и русскоязычных украинцев, что привело сначала к гражданскому противостоянию, а затем — к более широкому конфликту.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что расизм и ксенофобия среди «цивилизованных европейцев» достигли угрожающих масштабов. По словам дипломата, в странах ЕС фиксируются массовые нарушения прав мигрантов и беженцев.

Европа
Великобритания
расизм
ксенофобия
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