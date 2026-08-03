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03 августа 2026 в 11:42

Раскрыто истинное отношение Брюсселя к возможному членству Украины в ЕС

СВР России: европейские лидеры отрицают возможность вступления Украины в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейские лидеры категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз, сообщается на официальном сайте Службы внешней разведки России. По информации ведомства, в ЕС боятся, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для «единой Европы».

Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении «в светлом будущем» Украины в ЕС, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы, — отметили в СВР.

Там уточнили, что у Евросоюза нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс интеграции может растянуться на долгие годы, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что евробюрократы намерены и дальше обманывать украинский народ, рассчитывая использовать его как «пушечное мясо» в противостоянии с Россией. Чтобы предотвратить разочарование украинцев, Брюссель намерен предложить Киеву участие в европейской политике безопасности. При этом у Украины не будет права голоса.

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