В «Острове Мечты» открылась новая часть парка развлечений

В «Острове Мечты» появилась новая уличная зона для развлечений. С открытием нового пространства парк войдет в пятерку крупнейших мировых парков развлечений по числу механических аттракционов. Уже в этом году их количество превысит 60.

Сегодня «Остров Мечты» — это сложная технологическая экосистема, в которой инженерные решения, цифровые технологии, системы безопасности и тематическое проектирование работают как единое целое. Открытие уличной части — ключевой этап развития «Острова Мечты», который завершает создание единого тематического парка и выводит проект на новый уровень, — рассказал основатель парка развлечений Амиран Муцоев.

Площадь территории под открытым небом может сравниться с крытой частью парка «Остров Мечты». Она разделена на пять тематических зон, каждая из которых имеет свою уникальную архитектуру, атмосферу и аттракционы. Здесь есть удобные прогулочные дорожки, рестораны, кафе и зоны для отдыха, что делает возможным провести целый день в парке.

При разработке новых пространств и создании тематической среды специалисты уделили особое внимание природному ландшафту. Были сохранены здоровые деревья и высажены новые растения. Уличный сектор парка развлечений дополнительно озеленили: здесь появилось более 200 лиственных деревьев, 60 хвойных, а также более 6 тыс. лиственных и около 2 тыс. хвойных кустарников.

Ранее сообщалось, что в парке «Остров Мечты» появится первая в стране мультимедийная улица, использующая технологию Naked Eye 3D. Огромные экраны позволят видеть объемные изображения без очков, а персонажи анимационных историй выйдут за пределы зданий, превращая прогулку в интерактивное шоу.