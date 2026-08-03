Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 12:43

В «Острове Мечты» открылась новая часть парка развлечений

Фото: Прессз-служба «Острова Мечты»
Подписывайтесь на нас в MAX

В «Острове Мечты» появилась новая уличная зона для развлечений. С открытием нового пространства парк войдет в пятерку крупнейших мировых парков развлечений по числу механических аттракционов. Уже в этом году их количество превысит 60.

Сегодня «Остров Мечты» — это сложная технологическая экосистема, в которой инженерные решения, цифровые технологии, системы безопасности и тематическое проектирование работают как единое целое. Открытие уличной части — ключевой этап развития «Острова Мечты», который завершает создание единого тематического парка и выводит проект на новый уровень, — рассказал основатель парка развлечений Амиран Муцоев.

Площадь территории под открытым небом может сравниться с крытой частью парка «Остров Мечты». Она разделена на пять тематических зон, каждая из которых имеет свою уникальную архитектуру, атмосферу и аттракционы. Здесь есть удобные прогулочные дорожки, рестораны, кафе и зоны для отдыха, что делает возможным провести целый день в парке.

При разработке новых пространств и создании тематической среды специалисты уделили особое внимание природному ландшафту. Были сохранены здоровые деревья и высажены новые растения. Уличный сектор парка развлечений дополнительно озеленили: здесь появилось более 200 лиственных деревьев, 60 хвойных, а также более 6 тыс. лиственных и около 2 тыс. хвойных кустарников.

Ранее сообщалось, что в парке «Остров Мечты» появится первая в стране мультимедийная улица, использующая технологию Naked Eye 3D. Огромные экраны позволят видеть объемные изображения без очков, а персонажи анимационных историй выйдут за пределы зданий, превращая прогулку в интерактивное шоу.

Общество
Остров Мечты
парки
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агроном раскрыл распространенную ошибку дачников в уходе за растениями
«Играет спокойно»: Веснина о победе 16-летней россиянки на турнире в США
В японском зоопарке начали умирать львы
ВС РФ нанесли мощные удары возмездия по Украине: пылают суда с грузами ВСУ
Финансист объяснил, как в августе будут выплачивать зарплату
Появились новые подробности по делу об убийстве россиян в Паттайе
В Сеуте раскрыли число мигрантов, оставшихся после прорыва 80 тыс. человек
Дима Билан ответил на критику своего концерта в Москве
Ростовский Минздрав начал помогать школьнице, заразившейся ВИЧ в больнице
Дрон ВСУ ударил по школе в российском регионе
Полиция задержала 60 человек в ходе рейда в кочевых поселениях Ленобласти
В Армении избрали нового спикера парламента
В России впервые разрешили коммерческие перевозки на аэростатах
Политолог рассказал, что может изменить ухудшающиеся отношения России и ФРГ
Москвичам рассказали, сколько продлится 30-градусная жара
Автомобилистам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару
Использованы специфические полит-технологии: Пригожин о концерте Дмитриенко
Зеленский назвал имя нового главы СНБО Украины
«Никакой кооперации»: оппозиционер Вайдель высказалась о ситуации в Сеуте
ВСУ ударили по детям на пляже: атака на Геленджик 3 августа, сколько жертв
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.