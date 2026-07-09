Запуск новых уличных зон «Острова Мечты» состоится 1 августа

В Москве 1 августа состоится запуск новых уличных зон «Острова Мечты». Торжественное открытие пройдет в День города, 12 сентября.

Сейчас активно ведутся дополнительные работы по благоустройству ландшафтного парка, включая финальную тематизацию новых зон. Во время технического периода работы парка стоимость билета для посетителей останется прежней, и он будет единым.

Для нас принципиально важно, чтобы новое пространство начало работу, максимально соответствуя нашим собственным и мировым стандартам по качеству сервиса, комфорту и уровню впечатлений, — заявил генеральный директор АО «ХК „Остров Мечты“» Борис Пищик.

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Ранее сообщалось, что культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» войдет в топ-5 крупнейших парков развлечений в мире по количеству механических аттракционов. Всего на территории комплекса будет свыше 60 аттракционов, а общее количество тематических вселенных вырастет до 15.