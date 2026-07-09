Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 11:14

Запуск новых уличных зон «Острова Мечты» состоится 1 августа

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве 1 августа состоится запуск новых уличных зон «Острова Мечты». Торжественное открытие пройдет в День города, 12 сентября.

Сейчас активно ведутся дополнительные работы по благоустройству ландшафтного парка, включая финальную тематизацию новых зон. Во время технического периода работы парка стоимость билета для посетителей останется прежней, и он будет единым.

Для нас принципиально важно, чтобы новое пространство начало работу, максимально соответствуя нашим собственным и мировым стандартам по качеству сервиса, комфорту и уровню впечатлений, — заявил генеральный директор АО «ХК „Остров Мечты“» Борис Пищик.

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Ранее сообщалось, что культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» войдет в топ-5 крупнейших парков развлечений в мире по количеству механических аттракционов. Всего на территории комплекса будет свыше 60 аттракционов, а общее количество тематических вселенных вырастет до 15.

Общество
Остров Мечты
парки
аттракционы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.