«Остров Мечты» станет одним из крупнейших парков развлечений в мире

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» войдет в топ-5 крупнейших парков развлечений в мире по количеству механических аттракционов. Техническое открытие новых локаций уличной части запланировано на 11 июля, а официальное — проведут в День города Москвы, сообщил основатель «Острова Мечты» Амиран Муцоев. Всего на территории парка будет свыше 60 аттракционов, а общее количество тематических вселенных вырастет до 15.

Для «Острова Мечты» запуск тематических зон под открытым небом — стратегически важный этап развития проекта и крупнейшее расширение в его истории. С момента открытия мы планомерно увеличиваем количество аттракционов и развлечений.Уличная часть — логичное продолжение. Мы не могли просто взять и поставить аттракционы. Как и в крытом парке, мы хотели создать уникальные вселенные с полным погружением в новые миры. И, конечно, мы подготовили флагманские аттракционы, многие из которых не имеют аналогов, — отметил Муцоев.

Билет будет единым для крытой и уличной зон. Главным аттракционом открытого парка станет американская горка «Легенда вершин». Она оснащена системой линейных синхронных двигателей LSM — самой современной, точной, плавной и скоростной системой запуска в мире. Длина трассы превышает километр, максимальная скорость — 110 км/ч, а верхняя точка находится на высоте 17-этажного дома. По данным аналитической службы «Острова Мечты», это самая длинная и скоростная гора такой конфигурации в России и одна из самых масштабных в Европе.

Среди ключевых объектов открытого пространства — башня свободного падения высотой 68 метров, гигантский маятниковый аттракцион, поднимающийся на уровень 10-этажного дома с вращением на 360 градусов, монорельсовая горка длиной более 600 метров и скоростью до 70 км/ч, водный аттракцион высотой 12 метров, имитирующий сплав по бурным водным потокам, а также другие развлечения.

Ранее сообщалось, что в «Острове Мечты» завершили механическую сборку самой длинной и скоростной катальной горы России. Высота экстремального аттракциона сопоставима с 17-этажным домом. Он станет самым масштабным объектом уличной части парка. Инженеры приступили к работам еще в конце января. Весь процесс монтажа основных конструкций занял четыре месяца.