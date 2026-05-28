Синоптик ответил, ждать ли москвичам 30-градусной жары в начале июня Синоптик Голубев: в первой половине июня Москву ждет умеренное тепло и дожди

Москвичам не стоит ждать 30-градусной жары в первые две недели июня, заявил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, до конца мая столбики термометров в столице не превысят отметки +18 градусов.

Тепло до +24 градусов вернется в столицу на следующей неделе, и с первых чисел июня установится примерно такая погода, но жары в +30 градусов не стоит ожидать ближайшие две недели точно, — сообщил синоптик.

Голубев добавил, что прохладная погода будет сопровождаться небольшими дождями. Жителей столицы ожидает умеренно теплая летняя погода без экстремальных температурных рекордов, заключил он.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова предупредил, что аномальная жара в Москве сменится аномальным холодом. Снижение температуры затронет всю столицу, наиболее низкие значения ожидаются во второй половине недели.

Перед этим метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что следующая волна теплой погоды в Москве ожидается в начале лета. Она добавила, что майская жара в столице оказалась неблагоприятной для большинства жителей.