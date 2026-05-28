ВС РФ наступают на Орехов, Украина лишилась почти двух сотен хваленых роботов за месяц, российский штурмовик забросил гранаты в вентиляционные трубы опорника противника. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Дрон ВСУ попал в рейсовый автобус Макеевка — Севастополь

Неподалеку от территории Донецка под удар беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины попал рейсовый автобус. Транспортное средство следовало по маршруту Макеевка — Севастополь.

Согласно данным Управления по фиксации военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, активность вражеских дронов в указанном районе была зафиксирована 27 мая около 22:00 мск. Информация о пострадавших и характере повреждений рейсового автобуса на данный момент не уточняется. На месте работают соответствующие службы.

«Продавливают оборону»: ВС РФ наступают на Орехов

Российские военнослужащие планомерно продвигаются в сторону города Орехова на Запорожском направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, бойцы начали эффективно и последовательно «продавливать» линию обороны противника.

Успешные операции со стороны Вооруженных сил России серьезно могут повлиять на их продвижение в районе населенного пункта Гуляйполе. Кроме того, российские военнослужащие также достигают успехов у населенного пункта Гуляйпольское, что способно поменять ситуацию в регионе.

Украина лишилась почти двух сотен хваленых роботов за месяц

Третья штурмовая бригада ВСУ, преемник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), лишилась за месяц более 200 наземных роботов. Инциденты были зафиксированы на Рубцовском направлении.

Только за май было уничтожено около 200 наземных роботизированных транспортных комплексов, на которые командование этой бригады делает особый упор. Так, по свидетельствам очевидцев, дороги от Лозового до Волчьего Яра и от Песков-Радьковских до Малеевки полностью завалены сожженным металлоломом.

Российский штурмовик забросил гранаты в вентиляционные трубы опорника ВСУ

Рядовой ВС РФ Александр Дерда первым обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. Оперативно он принял решение забросить гранаты в вентиляционные трубы «опорника» и лишить его функциональности.

После взрывов штурмовая группа захватила укрепление без потерь среди личного состава. Благодаря находчивости военнослужащего противник понес значительные потери. В результате действий штурмовика ВСУ утратили важную оборонительную позицию.

В России напомнили об условиях завершения СВО

Президент России Владимир Путин четко сформулировал условия завершения специальной военной операции, заявил бывший премьер-министр страны Сергей Степашин. Это касается неоспоримости принадлежности к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Степашин подчеркнул, что позиция Москвы в отношении этих территорий является совершенно очевидной. Он также отметил, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение конфликта. При этом страны Европейского союза только имитируют желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивают Киев сражаться дальше.

