28 мая 2026 в 08:01

КСИР наказал военных США за атаку на иранский город Бендер-Аббас

Press TV: КСИР нанес ответный удар по американской военной базе

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Корпус стражей Исламской революции ударил по американской военной базе, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас, передает телеканал Press TV. В КСИР подчеркнули, что любой акт агрессии против Тегерана не останется без ответа.

После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббас американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару, — уточнили в Корпусе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не удовлетворен ходом переговоров с Ираном и может вернуться к военным действиям. По словам американского лидера, Тегеран очень хочет заключить сделку, но пока не пришел к ней.

До этого политолог Владимир Киреев выразил мнение, что Израиль помешает США завершить ближневосточный конфликт. Он отметил, что многие члены республиканской партии подвержены влиянию израильского лобби. Эксперт уточнил, что Трамп действует, опираясь на свою «квазипартию», и его позиция не совпадает с мнением республиканцев.

