«Вызывают вопросы»: риелтор объяснила, почему особняк Сигала не продается Риелтор Гордеева: особняк Сигала на Рублевке не продается из-за размеров участка

Небольшие размеры участка в 15 соток под домом актера Стивена Сигала на Рублевке, который ищет покупателя с конца прошлого года, мешают быстрой продаже, заявила риелтор Ригина Гордеева. По ее словам, которые приводит ТАСС, изначально объект предлагался за 700 млн рублей, весной цена опустилась до 650 млн рублей.

Это очень спорная математика. При бюджете 650 млн рублей покупатель приобретает не просто дом. Он покупает приватность, дистанцию до соседей, собственную среду, сценарий жизни. А 15 соток для дома 500 кв. м — это уже почти «городская посадка», а не классический люкс. Пропорции вызывают вопросы, — отметила риелтор.

Ранее Сигал заявил, что момент вручения ему российского паспорта президентом РФ Владимиром Путиным остался в памяти навсегда. Он также напомнил, что его предки, бабушка и дедушка, родом из России, поэтому страна всегда незримо присутствовала в его судьбе.

