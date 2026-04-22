22 апреля 2026 в 18:52

«Мы все ближе»: Сигал предупредил человечество о страшной катастрофе

Стивен Сигал
Человечество приближается к масштабному военному конфликту, заявил режиссер и продюсер Стивен Сигал на предварительном показе документального фильма RT «Обратный отсчет». По его словам, картина, которую он снял, посвящена теме выживания человеческой расы.

Я чувствую, что мы все ближе к третьей мировой войне, — сказал актер.

Сигал пояснил, что название фильма отсылает к так называемым Часам судного дня — проекту американских ученых, которые с 1947 года отсчитывают уровень международной напряженности и риск начала ядерной войны. Продюсер также отметил, что человечество не должно жить в мире, которым управляют кланы, военно-промышленный комплекс и банки. Сигал выразил уверенность, что люди должны жить в таком мире, где нации могут управлять сами собой.

По его мнению, государства обязаны работать вместе в гармонии, чтобы достигать процветания. При этом каждая страна должна понимать, что она взаимосвязана с другими, что все зависят друг от друга — человек от человека, нация от нации. В противном случае, предупредил Сигал, человечество настигнет седьмая волна массового вымирания.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза третьей мировой войны сегодня велика как никогда, а две предыдущие мировые войны не стали для человечества «прививкой». По словам спикера, мир собрался на ассамблею в тревожное время, когда уроки истории так и не были усвоены.

