Барановская пожаловалась на неочевидную проблему многодетных семей

Сегодня на российском рынке невозможно найти вместительную машину для многодетных семей, пожаловалась телеведущая Юлия Барановская на полях ПМЭФ. Она обратила внимание, что такие родители не могут пользоваться такси, так как ни один водитель не возит с собой сразу несколько детских кресел, передает корреспондент NEWS.ru.

У нас в принципе нет приличной машины для большой семьи. Это так. Я не понимаю, почему до сих пор у нас нет этой машины. Например, такси. Вот мама с детьми. Даже с тремя возьмем, по минимуму. Должна поехать в театр, допустим. Она вызовет такси. Ни одно такси никогда не приедет с тремя креслами для детей, это надо понимать. Ни до поликлиники не доедешь, ни до театра, никуда. Я не понимаю, почему до сих пор не решили вопрос. Просто с автомобилем хотя бы, — поделилась Барановская.

Также телеведущая в рамках ПМЭФ обратилась к властям России с просьбой о предоставлении льгот на платные дороги для многодетных семей. По ее словам, самолеты и поезда для семей с детьми — это роскошь, а не средство передвижения.