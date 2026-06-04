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04 июня 2026 в 12:36

Барановская попросила льготу на платные дороги для одной категории россиян

Телеведущая Барановская призвала ввести льготу на платные дороги для многодетных

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Телеведущая Юлия Барановская в рамках ПМЭФ обратилась к властям России с просьбой о предоставлении льгот на платные дороги для многодетных семей. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, самолеты и поезда для семей с детьми — это роскошь, а не средство передвижения.

Дороги есть, хорошие дороги строятся, платные дороги. Ну посадить многодетную семью в самолет — дорого, на поезд, это я не знаю, за сколько, надо билеты покупать <...>. На машине удобнее. Хотелось бы, как говорят, чтобы вот дороги платные тоже были бы как-то по льготе по какой то, — отметила она.

Ранее заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерина Логачева заявила, что многодетным семьям в Москве доступна компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1550 рублей. При наличии пяти и более детей соответствующая выплата увеличивается до 3098 рублей. Также к началу учебного года семья может получить выплату на комплект школьной формы — 14 827 рублей.

Общество
Юлия Барановская
льготы
платные трассы
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