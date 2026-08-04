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04 августа 2026 в 00:44

Жителей Украины готовят к тяжелой зиме

Мендель предупредила о тяжелой зиме на Украине

Украина Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о сложной ситуации с подготовкой страны к предстоящему отопительному сезону, о чем она написала в соцсетях. По ее словам, энергетическому сектору требуется около €650 млн (6 млрд руб.).

По ее мнению, предстоящая зима будет тяжелой для страны. Мендель также выразила мнение, что помощь, направленная на восстановление энергетической инфраструктуры, не сможет дать ожидаемого результата, пока продолжается конфликт.

Ранее сообщалось, что жильцы старой 17-этажки в Киеве были вынуждены самостоятельно утеплять здание и закупать генераторы из-за отсутствия средств на капитальный ремонт. Для финансирования этих мер они перенаправили взносы на содержание придомовой территории, планируя обеспечить работу лифтов даже при длительных отключениях электричества.

Также иностранное издание писало, что предстоящий зимний сезон станет самым сложным для Украины за последние пять лет из-за критической уязвимости энергетической инфраструктуры. В ведомстве прогнозировали высокую вероятность массовых отключений электроснабжения и серьезных проблем с отоплением.

Европа
Украина
Юлия Мендель
отопление
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