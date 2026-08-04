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04 августа 2026 в 01:19

Омич хотел выстрелить в бывшую девушку, но случайно убил своего друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Омской области возбуждено уголовное дело после убийства мужчины у местного Дома культуры, передает региональный СК. По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, смертельно ранил своего друга, когда направил ружье в сторону бывшей девушки.

Конфликт произошел во время танцев. Подозреваемый увидел свою бывшую девушку, приревновал ее и решил выяснить отношения. По данным следствия, мужчина съездил домой за ружьем, после чего вместе с другом приехал к месту на мотоцикле. Он позвал бывшую девушку, а когда она подошла, направил на нее оружие.

Девушка начала убегать. По предварительной версии следователей, в этот момент между ней и вооруженным мужчиной оказался его друг. В результате выстрела мужчина получил смертельное ранение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге двое 11-летних подростков стали жертвами стрельбы из пневматического пистолета у заброшенной гостиницы «Мадрид». Инцидент произошел, когда дети катались на велосипедах по улице Машиностроителей. По предварительным данным, стрелявший производил выстрелы с балкона одного из домов. У одного из школьников повреждено ухо и есть раны на спине.

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