В Херсонской области один человек погиб при атаках ВСУ

В Херсонской области один человек погиб при атаках ВСУ Сальдо: один человек погиб, еще 23 пострадали при атаках ВСУ под Херсоном

Один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.

Глава региона уточнил, что погибшим был житель села Великая Кардашинка. Больше всего пострадавших зафиксировано в Каховке, где ранения получили семь человек. В Алешках пострадали четыре мирных жителя. Еще по два человека ранены в Казачьих Лагерях, Великих Копанях и Новой Каховке.

Кроме того, по одному пострадавшему зарегистрировано в Голой Пристани, Подо-Калиновке, Садовом, Таврийске, Чаплынке, а также на автодороге Раденск — Великие Копани.

Губернатор добавил, что за последние три дня силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Херсонской области 76 беспилотников. Специалисты обезвредили восемь взрывоопасных предметов.

Ранее пострадавший при атаке ВСУ в Архипо-Осиповке под Геленджиком рассказал, что беспилотник направился прямо в беседку, где находилась компания из четырех человек. По его словам, дрон попал в стол, за которым они сидели.