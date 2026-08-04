В Херсонской области один человек погиб при атаках ВСУ

Один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.
Глава региона уточнил, что погибшим был житель села Великая Кардашинка. Больше всего пострадавших зафиксировано в Каховке, где ранения получили семь человек. В Алешках пострадали четыре мирных жителя. Еще по два человека ранены в Казачьих Лагерях, Великих Копанях и Новой Каховке.
Кроме того, по одному пострадавшему зарегистрировано в Голой Пристани, Подо-Калиновке, Садовом, Таврийске, Чаплынке, а также на автодороге Раденск — Великие Копани.
Губернатор добавил, что за последние три дня силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Херсонской области 76 беспилотников. Специалисты обезвредили восемь взрывоопасных предметов.
Ранее пострадавший при атаке ВСУ в Архипо-Осиповке под Геленджиком рассказал, что беспилотник направился прямо в беседку, где находилась компания из четырех человек. По его словам, дрон попал в стол, за которым они сидели.