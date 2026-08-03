Посол России оценил слова Меркель о целях Минских соглашений Долгов заявил, что Меркель сказала правду о Минских соглашениях

экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель сказала «чистую правду», говоря о том, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы выиграть время на вооружение Украины, заявил Life.ru чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. По его словам, это подтверждает, что Москву на протяжении длительного времени пытались ввести в заблуждение.

Действительно, нас пытались обмануть, обманывали достаточно длительное время. Все необходимые выводы мы из этого сделали: этим людям верить больше нельзя, — заявил посол.

Ранее Соединенные Штаты сохранили руководство миссией Североатлантического Альянса по координации военной помощи на Украине (NSATU), как стало известно из опубликованного в заявления председателя Военного комитета НАТО американского адмирала Джузеппе Каво Драгоне. Вашингтон и Альянс заявляли о постепенной передаче командных функций европейским партнерам.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты продвигаются в переговорах с Украиной по вопросам совместного производства зенитных ракетных систем Patriot. По его словам, тема обсуждалась на встречах в Анкаре и Киеве.