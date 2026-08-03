Пожарные сократили площадь возгорания на складе во Владимирской области Во Владимирской области площадь возгорания снизилась до 3 тыс. кв. метров

Площадь возгорания и задымления на территории складского комплекса в Собинском округе Владимирской области удалось сократить до 3 тыс. кв. метров, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в соцсетях. Данные зафиксированы по состоянию на 20:00 мск.

Глава региона отметил, что работы по ликвидации пожара продолжаются. Спасатели, прибывшие на помощь из Московской и Ивановской областей, завершили свою работу и возвращаются в места постоянной дислокации. Дальнейшее тушение будут вести подразделения Владимирской области до полной ликвидации возгорания.

Ранее пожар на складе в Собинском округе Владимирской области, возникший после атаки беспилотников ВСУ, локализован на площади 100 тыс. квадратных метров. Авдеев отметил, что для тушения привлечены 203 пожарных, 67 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке украинской армии на складской комплекс выросло до трех человек. Как уточнил Авдеев, молодой мужчина травмировал палец руки.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ отметили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Находившиеся внутри люди были эвакуированы.