Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 09:47

Число пострадавших при пожаре на складе WB после атаки БПЛА увеличилось

Число пострадавших при атаке БПЛА на склад WB под Владимиром выросло до трех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на складской комплекс Wildberries во Владимирской области выросло до трех, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, молодой мужчина получил травму пальца руки.

Стало известно о третьем пострадавшем — молодом мужчине с травмой пальца руки. Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно, — отметил он.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщали о возгорании на логистическом объекте и эвакуации людей. На тот момент, по информации компании, пострадавших не было. После появилась информация о двух пострадавших — мужчине с повреждением в области головы и женщине с незначительным повреждением ноги. При этом в РВБ уточняли, что логистические цепочки перестроены, отгрузка заказов осуществляется на других объектах.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.

Регионы
Владимирская область
Wildberries
атаки ВСУ
пострадавшие
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван алгоритм действий Запада для сокрытия правды о преступлениях ВСУ
Росздравнадзор начал проверку больницу и врачей, заразивших девочку ВИЧ
Хореограф из команды Тутберидзе рассказал о своем отношении к критике
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России
На Украине сделали прогноз об окончании СВО
Пьяный Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в реке
Суд в Кемерово вынес приговор убийце блогера Натальи Кейль
Новый удар по Wildberries в Хрястово: где были атаки ВСУ 3 августа, жертвы
В Сеуте развернули временный морг на сотни мест
В Иране раскрыли, какая страна выступает посредником в переговорах с США
Власти Испании ищут джихадистов среди мигрантов, проникших в Сеуту
В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов
Мадьяр рассказал о работе АЭС «Пакш» на пониженном уровне мощности
Адвокат ответила, что будет в случае признания Telegram экстремистским
Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой
«Прячутся в подвалах»: Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане
Пушилин сообщил об ожесточенных боях на окраинах Николаевки в ДНР
Миколог ответил, почему грибы не стоит собирать в пакет
«Кошмар»: Милонов о новой языковой инициативе в Латвии
«Предпосылки для продвижения»: Пушилин заявил об успехах ВС РФ у Доброполья
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.