Число пострадавших при пожаре на складе WB после атаки БПЛА увеличилось

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на складской комплекс Wildberries во Владимирской области выросло до трех, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, молодой мужчина получил травму пальца руки.
Стало известно о третьем пострадавшем — молодом мужчине с травмой пальца руки. Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно, — отметил он.
Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщали о возгорании на логистическом объекте и эвакуации людей. На тот момент, по информации компании, пострадавших не было. После появилась информация о двух пострадавших — мужчине с повреждением в области головы и женщине с незначительным повреждением ноги. При этом в РВБ уточняли, что логистические цепочки перестроены, отгрузка заказов осуществляется на других объектах.
Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.