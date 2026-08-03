Число пострадавших при пожаре на складе WB после атаки БПЛА увеличилось Число пострадавших при атаке БПЛА на склад WB под Владимиром выросло до трех

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на складской комплекс Wildberries во Владимирской области выросло до трех, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, молодой мужчина получил травму пальца руки.

Стало известно о третьем пострадавшем — молодом мужчине с травмой пальца руки. Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно, — отметил он.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщали о возгорании на логистическом объекте и эвакуации людей. На тот момент, по информации компании, пострадавших не было. После появилась информация о двух пострадавших — мужчине с повреждением в области головы и женщине с незначительным повреждением ноги. При этом в РВБ уточняли, что логистические цепочки перестроены, отгрузка заказов осуществляется на других объектах.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.