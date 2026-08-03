Более 120 БПЛА уничтожены в российском регионе за сутки

Более 120 БПЛА уничтожены в российском регионе за сутки Силы ПВО ликвидировали 124 БПЛА в Брянской области за сутки

Силы противовоздушной обороны уничтожили 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области за минувшие сутки, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. По его словам, за ликвидацию дронов отвечали подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии.

Уничтожены 124 вражеских БПЛА самолетного типа, — написал он.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. По данным ведомства, украинские БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.