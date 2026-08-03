Пьяный Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в реке

Пьяный Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в реке Спасателям пришлось вылавливать из реки пьяного Макаревича в Москве

Пьяный Андрей Макаревич, тезка лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчину из воды доставали спасатели.

Канал сообщил, что Макаревич приехал к мосту Богдана Хмельницкого и решил, что ему нужен «новый поворот». После того как его вытащили из воды, у пострадавшего диагностировали ушиб левого бедра.

Ранее лидер группы «Машина времени» вырвал смартфон из рук журналистки перед своим выступлением. Он сделал это на фестивале «Лайма Рандеву».

Также SHOT рассказывал, что в марте музыкант Макаревич не сумел вовремя покинуть территорию Израиля и был вынужден отменять свои творческие мероприятия и прятаться от воздушных атак под лестницей. Например, из-за военного противостояния на Ближнем Востоке и постоянных налетов артист перенес на ноябрь свое выступление на Кипре.