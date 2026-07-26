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26 июля 2026 в 00:53

Макаревич вырвал телефон из рук обратившейся к нему журналистки

Макаревич выхватил телефон из рук журналистки во время фестиваля Вайкуле

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вырвал смартфон из рук журналистки перед своим выступлением. Как сообщают «Известия», инцидент произошел на фестивале «Лайма Рандеву».

По информации источника, девушка подошла к сцене и попыталась задать вопрос музыканту. Для этого она направила на него камеру.

Заметив, что диалог могут записать на видео, Макаревич выхватил у журналистки телефон, убедился, что камера работает в режиме съемки, и выключил ее. После этого он без комментариев отправился на сцену.

До этого стало известно, что певица Лайма Вайкуле может заработать более 20 млн рублей за организацию фестиваля с артистами-иноагентами в Юрмале. Исполнительница получила грант в 3 млн рублей от властей Латвии на проведение «Рандеву». Среди гостей фестиваля традиционно ожидают Пугачеву и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Сама Пугачева во время встречи с друзьями журналистки Божены Рынской (настоящее имя — Евгения Рынская) в Юрмале сравнила себя со старой больной таксой, которую те в это время выгуливали. Соответствующую фразу Рынска опубликовала в своем Telegram-канале. Хозяева собаки рассказали, что после операции у нее деформировалась спина, а лапы почти не двигаются.

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Лайма Вайкуле
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Макаревич вырвал телефон из рук обратившейся к нему журналистки
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