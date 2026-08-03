Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 11:58

Врач ответил, чем опасен вирус Бурбон

Врач Умнов: от вируса Бурбон не существует вакцины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

От вируса Бурбон не существует вакцины и специфического лечения, рассказал Lenta.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что такое заболевание сложно диагностировать.

Симптомы Бурбона очень похожи на проявления других клещевых инфекций — той же болезни Лайма, эрлихиоза, вируса Хартленд. Многие врачи просто не сразу подозревают редкий вирус, особенно если пациент из региона, где о нем мало знают, — рассказал Умнов.

Врач подчеркнул, что специальных коммерческих тестов для выявления вируса нет. По его словам, даже при выявлении вируса лечение будет симптоматическим.

Ранее сообщалось, что данных о циркуляции вируса Бурбон на территории России нет. Отмечается, что специалисты в круглосуточном режиме следят за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Здоровье
вирусы
врачи
вакцины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Энергодаре раскрыли, к чему привело минирование окрестностей бойцами ВСУ
Адвокат ответила, кто может оплачивать ЖКХ без комиссии
Магнитные бури сегодня, 3 августа: что завтра, мигрени, головокружение
В «Острове Мечты» открылась новая часть парка развлечений
Секретаря СНБО Умерова могут назначить главой СВР Украины
Прокуратура взяла на контроль заражение школьницы ВИЧ в российской больнице
Турэксперт напомнил о правилах безопасности на отдыхе в Юго-Восточной Азии
Москвичей предупредили о надвигающейся жаре
Иностранного участника предотвращенного в Ставрополье теракта арестовали
Неизвестные обстреляли подростков из ракетницы в российском регионе
Терапевт назвала неочевидные признаки анемии
Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ
Биолог назвал причины скудного урожая грибов в этом сезоне
В Госдуме объяснили, как оформить больничный в дистанционном формате
Раскрыто, сколько киевских угроз «с неба» ликвидировали ВС России за сутки
Бригаду медицины катастроф из Краснодара направили в Геленджик
В Минобороны России назвали потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Власти приняли экстренные меры после гибели людей при атаке на Геленджик
Раскрыто, сколько дронов ВСУ уничтожили в России с начала СВО
Российские военные нанесли удар по логистическим центрам ВСУ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.