Врач ответил, чем опасен вирус Бурбон Врач Умнов: от вируса Бурбон не существует вакцины

От вируса Бурбон не существует вакцины и специфического лечения, рассказал Lenta.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что такое заболевание сложно диагностировать.

Симптомы Бурбона очень похожи на проявления других клещевых инфекций — той же болезни Лайма, эрлихиоза, вируса Хартленд. Многие врачи просто не сразу подозревают редкий вирус, особенно если пациент из региона, где о нем мало знают, — рассказал Умнов.

Врач подчеркнул, что специальных коммерческих тестов для выявления вируса нет. По его словам, даже при выявлении вируса лечение будет симптоматическим.

Ранее сообщалось, что данных о циркуляции вируса Бурбон на территории России нет. Отмечается, что специалисты в круглосуточном режиме следят за санитарно-эпидемиологической ситуацией.