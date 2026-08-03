В Белоруссии объяснили, чем чревато закрытие КПП на границе с Латвией

В Белоруссии объяснили, чем чревато закрытие КПП на границе с Латвией МИД Белоруссии: закрытие КПП на границе с Латвией вредит международной торговле

Закрытие Латвией КПП на границе с Белоруссией наносит ущерб международной торговле и является недружественным шагом, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков. По его словам, решение Риги подрывает транзитные маршруты между Евросоюзом и Китаем, а также странами Средней Азии, и бьет по экономике самой Латвии.

Подобные безответственные действия наносят ощутимый урон международной торговле, подрывая транзитные маршруты между Европейским союзом и Китаем, а также странами Средней Азии, и бьют по экономическим интересам самой Латвии, — говорится в сообщении.

Варанков назвал технический сбой, на который ссылается Рига, прикрытием. По его мнению, решение о закрытии КПП — звено в цепочке инструментализации границы, а его срочное принятие лично главой МВД свидетельствует о предвыборном характере этого решения.

Ранее министр иностранных дел Латвии Янис Домбрава призвала сограждан отказаться от поездок в Белоруссию. По ее словам, республика якобы развернула миграционную гибридную войну.