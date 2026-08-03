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03 августа 2026 в 13:44

Соцсеть Трампа начала продавать сверхбыстрый доступ к его постам

CNBC: в Truth Social запустили платный сервис к публикациям Трампа

Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
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Компания американского президента Дональда Трампа запустила платную услугу, предоставляющую ускоренный доступ к публикациям главы государства в социальной сети Truth Social, сообщает телеканал CNBC. Сервис работает с 1 августа.

Trump Media and Technology Group запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в соцсетях Truth Social, — говорится в сообщении.

Аккаунт президента на платформе собрал 13 млн подписчиков. Семья Трампа продолжает быть крупнейшим акционером компании.

Ранее президент США выложил в социальной сети Truth Social созданное с помощью искусственного интеллекта изображение себя с инопланетянином. Пост не был сопровожден подписями и опубликован вместе с другими ИИ-снимками главы Белого дома.

До этого сообщалось, что в США начали выпускать купюры в $100 с подписью президента Дональда Трампа. Министр финансов Скотт Бессент продемонстрировал образец таких банкнот ведущему телеканала Fox News Джесси Уоттерсу. Глава ведомства уточнил, что Трамп использовал для нанесения автографа мини-маркер.

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